Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями относительно матча с Метцом, который был перенесен из-за участия французов в финале ЛЧ.

"Одержать победу вдевятером против 11… Не знаю, случалось ли такое в истории футбола, но мы этого заслужили.

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Я очень горд и рад. В первом тайме мы могли забить несколько голов, но упустили хорошие моменты, и из-за этого в дальнейшем нам становилось тяжелее и тяжелее. Но победа с девятью игрокам – это потрясающе. И команда показала великолепный характер.

В то же время я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Боюсь, что они продолжат получать травмы, если всё так продолжится", – цитурует Тухеля Get French Football News.

Напомним, ПСЖ в перенесенном поединке первого тура Лиги 1 смог одержать победу на последних секундах матча против Метца – решающий гол забил Дракслер.

ПСЖ в меньшинстве сумел вырвать победу у Метца на последних секундах