Новоиспеченный главный тренер Челси Томас Тухель считает, что лондонцам стоит плодотворно работать, чтобы иметь шансы на победу в одном из турниров.

"Титул? Ну вы же знаете, что он далеко. Нет, давайте будем реалистами. Когда ты подписываешь контракт с Челси, будучи игроком или тренером, как я, то подписываешься на ожидания о том, что вы будете бороться за титулы. Это значит Премьер-лига, Лига чемпионов и все кубки. Это совершенно понятно.

Неудачный дебют Тухеля в видеообзоре матча Челси – Вулверхемптон

В то же время нужно быть реалистами. Между нами и четвертым местом много команд и много очков. Лучший вариант – не терять концентрацию и не заглядывать слишком далеко, а работать над мелочами каждый день. После этого очки придут.

Это стартовая точка. Мы будем концентрироваться на наших сильных сторонах, будем строить команду, против которой никто не захочет играть. Это вызов. Хочется сделать это как можно быстрее. Сегодня я был очень доволен (матчем с Вулверхэмптон – прим.)", – цитирует Тухеля Daily Mail.

Напомним, для немецкого специалиста поединок против "волков" (0:0) был дебютным в новой должности. После 20-ти туров Челси расположился на 8-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидера на 11 пунктов.

Тухель в дебютном матче во главе Челси не сумел дожать Вулверхэмптон, Бернли одержал волевую победу над Астон Виллой