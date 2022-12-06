Томас Тухель может заменить Ханси Флика на тренерском мостике сборной Германии.

Немецкий футбольный союз определился с основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии. Как информирует Kicker, это – Томас Тухель.

Флик шантажирует Немецкий футбольный союз непродлением контракта

Экс-тренер Челси может возглавить "манншафт", если Ханси Флик всё-таки решит уйти.

Ранее сообщалось, что Флик шантажирует Немецкий футбольный союз непродлением контракта. Тренер сборной Германии хочет иметь право голоса при определении преемника Оливера Бирхоффа на должность менеджера.

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