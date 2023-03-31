"Моя неделя прошла в режиме "работа, еда, сон – повторить". По ощущениям все как обычный тренировочный день, но надо усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен, что получил ответственность на столь высоком уровне. Никаких проблем с пернастройкой не возникло. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно доброжелательной и очень профессиональной во всех секторах, с которыми я ознакомился.

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Некоторые игроки прибыли довольно поздно после сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой против Борусии Д. На этой неделе я чувствовал, что все загорелись и хотят показать, на что они способны. Мы не хотели требовать слишком многого от игроков. Это была насыщенная неделя, поэтому немного меньше упражнений – это лучше.

Мне требовалась эмоция от такой игры. Она заставляет нас двигаться. Нам нужен хороший баланс. Учитывая турнирную таблицу и конкуренцию между двумя командами, это точно будет ожесточенная игра. Мы хотим снова быть лидерами лиги. Победа в этом матче не сделает нас чемпионами, но и поражение не ставит крест на нашем титуле", – цитирует Тухеля пресс-служба Баварии.

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