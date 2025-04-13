Тудор не оценил выход на замену Камбьясо, Веа, Коло Муани и Консейсау и не скрывал этого. Он опоздал на послематчевую пресс-конференцию и не стал утаивать причину своего опоздания. "Мне не понравились замены, я говорил это в раздевалке и повторю это здесь. С 5 заменами вы теперь меняете половину команды, и поэтому вы должны быть готовы. Я все понимаю, потому что сам был игроком, но вы должны быстро расти и ставить команду превыше всего", – цитирует Тудора Gazzetta dello Sport.

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Источник сообщает, что у тренера были претензии к Камбьясо, Веа, Коло Муани и Консейсау, учитывая, что Савона вышел на поле в компенсированное время. Тренер хотел, чтобы команда усилила давление на Лечче, но вместо этого Ювентус пропустил на 87-й минуте. Игра футболистов, которые вышли на замену, не оправдала ожиданий. Особенно это относится к Консейсау и Коло Муани.

Ранее перед игрой с Лечче Тудор просил резервистов ставить его в "затруднительное положение", чтобы ему приходилось делать тяжелый выбор при определении состава.

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