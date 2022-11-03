Главный тренер Марселя Игор Тудор сказал, что дал установку сыграть более прагматично на последних минутах в матче с Тоттенхэмом (1:2), но игроки отрицают эту информацию.

Игроки Марселя на последних минутах матча не знали, что ничья в матче с Тоттенхэмом позволит им выйти в Лигу Европы. Как сообщает RMC, главный тренер команды Игор Тудор специально не стал информировать свою команду об этом. Тудор хотел добыть победу и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому Марсель продолжал атаковать при счёте 1:1, и в итоге пропустил гол.

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Сам Игор Тудор после матча с Тоттенхэмом сказал, что давал игрокам установку сыграть больше на оборону, но футболисты Марселя якобы его не услышали. В интервью beIN Sports защитник Марселя Шансель Мбемба заявил, что информация RMC верна: "На скамейке запасных знали, что происходит в параллельном матче между Спортингом и Айнтрахтом. Мы должны были оставаться вместе, чтобы добиться положительного результата, но у нас возникли проблемы с общением. Дьявол кроется в деталях".

Марсель занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Вымученный выход в плей-офф ЛЧ подопечных Конте в видеообзоре поединка Марсель – Тоттенхэм – 1:2