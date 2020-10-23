В первом тайме на поле в основном было много борьбы – 4 "горчичника" и "нули" на табло.

Разгромный старт Тоттенхэма в видеообзоре матча Лиги Европы против ЛАСКа Чеберко

А на старте второй половины вперед вышли хозяева. Давид Луис и Лено заварили "кашу" вблизи собственных ворот, мяч перехватил Таксиархис Фунтас и спокойно переправил того в ворота. Лондонцы, однако, смогли вырвать победу. Сначала реабилитировался Давид Луис, забив со второго этажа после навеса Пепе со штрафного. А потом Бельерин вывел Пьер-Эмерика Обамеянга на пустые ворота – 1:2.

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