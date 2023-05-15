Голкипер "бело-синих" Денис Бойко пролил свет на ситуацию с продлением контракта с киевлянами, который истекает в июне этого года.

"Тренером себя еще пока не вижу. Ставлю цель поиграть еще два-три года точно, потому что чувствую в себе силы физические и психологические. Я способен играть на высоком уровне.

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Тренерские курсы я начал, потому что был травмирован и имел свободное время. Лучше начать сейчас, чтобы, когда буду завершать карьеру, не тратить время на обучение и начинать работать.

О продлении контракта – это мы увидим только в конце сезона. Трудное решение, оно будет принято, каким бы оно ни было. Прежде всего будем принимать во внимание то, будет ли клуб на меня рассчитывать или нет. Также – мое решение.

Я вижу то, что происходит в клубе. Посмотрим, не будем ничего загадывать и давать прямые комментарии, остаюсь ли я. Но то, что я буду играть – это 100%", – сказал Бойко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в текущем сезоне 35-летний кипер провел за Динамо 5 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола (в 3 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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