Защитник сборной Австрии Александар Драгович убежден, что его соотечественники способны пройти Динамо в квалификации Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первой игре.

"Динамо – очень профессиональный клуб. Там есть несколько индивидуально сильных футболистов. Но, наверное, сейчас им трудно сосредоточиться на футболе.

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В Украине несколько месяцев не было чемпионата, они проводили только товарищеские матчи перед квалификацией. Трудно увидеть там команду. В этом преимущество Штурма", – цитирует Драговича Krone.

Австриец успешно выступал за киевский клуб с 2013-го по 2016 год, после чего ушел в Байер за 21 млн евро. Сыграл 111 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. По два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Поединок Штурм Грац – Динамо Киев стартует в 21:30. Первый матч завершился минимальной победой "бело-синих", единственный гол забил Александр Караваев. Победитель двухматчевого противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет против сильнейшего в паре Бенфика – Митьюлланд (первая игра – 4:1).

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