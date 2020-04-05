Трудно уважать Сарри после того, что он сделал, – Кэхилл

Бывший защитник Челси Гари Кэхилл рассказал, почему покинул лондонский клуб летом 2019 года.

"На ЧМ-2018 сборная Англии добралась до полуфинала, поэтому я пропустил предсезонку, что, думаю, стало определяющим фактором. Сарри делал ставку на тактику и, видимо, делал слишком сильно, а я все это пропустил.

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Я был загнан в угол. Честно говоря, к середине сезона никаких отношений с ним уже не было. Не думаю, что они когда-нибудь вернутся. Трудно уважать его после того, что он сделал. Но я сильно уважаю клуб и игроков", – поделился Кэхилл в комментарии Daily Mail.

Напомним, англичанин защищал цвета Челси с 2012 по 2019 годы, но потерял место в основном составе после прихода Сарри.

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