"Нам не повезло, и я считаю, что если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы победили. Мы имели шанс сравнять счет, но это трудно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс (сейв Мерта Гюнока на 90+5 несколько напоминал подвиг английской легенды против Пеле на ЧМ-1970 – прим. Футбол 24)!

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Мы не использовали свои моменты и недостаточно хорошо защищались против их стандартов. Мы провели четыре очень интересные игры на турнире. Не все сложилось идеально, но это были четыре очень интересные и напряженные игры. Теперь нам нужно взять это с собой в Лигу наций, а затем в квалификацию чемпионата мира.

Я не могу поверить, что мы сегодня едем домой. Мы думали, что продолжим наше путешествие", – цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.

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