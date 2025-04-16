"Мы провели уже пятый матч. Сикан вышел в стартовом составе в двух из них. На тренировках он демонстрирует большую мотивацию, но он еще молодой игрок.

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Сейчас трудно что-то однозначно сказать о соотношении его стоимости и игры на поле. Молодым футболистам нужно время и понимание игры. Соответственно, ему также нужно время для развития.

Мы планируем использовать его больше в будущем", – цитирует Текке Haber61.

Напомним, Сикан перешел в Трабзонспор зимой этого года. За время пребывания в клубе он провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу. Сообщалось, что турецкий клуб заплатил Шахтеру за украинца 6 миллионов евро.

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