"Трудно, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, анализирует, как мы готовы.

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Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Нам осталось провести спарринг против Оболони, выиграть и начать хороший путь в чемпионате", – сказал Сикан в комментарии Shakhtar News.

Напомним, "горняки" начнут сезон уже в эту субботу – 24 июля вице-чемпион Украины стартует в УПЛ матчем против Ингульца.

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