Форвард "трехцветных" Оливье Жиру после возвращения с Мундиаля в Катаре встретился с болельщиками в Париже.

"Это здорово, потому что результат был ужасен, но французы нас поддержали. Единственная радость – жить такими моментами.

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Мы планируем крепко обнять друг друга и отправиться в отпуск, чтобы подзарядить батарейки на конец сезона. Всегда тяжело расставаться со сборной, с которой провел полтора месяца. Мы как семья, как братья", – сказал Жиру в эфире канала TF1.

Напомним, сборная Франции дошла до финала Мундиаля в Катаре, однако не смогла во второй раз подряд завоевать Кубок чемпионата мира, уступив в серии послематчевых пенальти Аргентине.

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