Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Украины. Матч должен был состояться сегодня, но в настоящее время он перенесен на июнь.

"Очень короткий ответ – нет. Никаких новостей нет. Я бы предположил, что все ждут, пока этот раунд матчей закончится, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но, очевидно, сейчас это не очень хорошо.

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Если вы спрашиваете меня сейчас, состоится ли игра в июне, это будет сложно. Это ситуация, которую мы не можем контролировать, поэтому я сосредоточусь на этих двух товарищеских матчах и позабочусь о том, чтобы мы что-то вынесли из этих поединков.

Возможно, в апреле мы все вместе сядем, посмотрим на расписание и на то, как оно сложится для нас. Трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне. Вопрос не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле в нужное время, чтобы подготовиться к столь важной игре", – цитирует Кларка WhatsNew2day.

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