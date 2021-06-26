"Трудно поверить, что это реальность. Я восхищаюсь ребятами и тем, что мы можем продолжать драться. Независимо от того, кто выходит на поле, они играют очень хорошо. Ребята – настоящие воины.

Уэльс – Дания – 0:4 – видео голов и обзор матча

Мы можем быть гибкими. Все было не идеально во время игры, но мы совершенствовались. Это то, что нам удавалось несколько раз, и то, чего я ожидаю в будущем", – цитирует Юлманда официальный сайт УЕФА.

Добавим, что соперником Дании на стадии 1/4 финала станет победитель пары Нидерланды – Чехия.

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль