Бывший нападающий Барселоны и Арсенала, а ныне наставник молодежной сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему у Джуда Беллингема все получается в Реале.

"Трудно подрезать крылья инстинктивному игроку. Вы должны позволить таким футболистам высказываться на поле, но сохраняя структуру.

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Почему, по вашему мнению, Джуд Беллингем хорошо зарекомендовал себя в Реале? Ибо структура это позволяет. Три полузащитника дают ему стабильность сзади, а форварды перед ним открывают пространство, давая ему время побегать с мячом", – объяснил Анри в интервью L'Équipe.

Напомним, что Беллингем впечатляюще стартовал в Реале. Полузащитник сыграл в 10 матчах, забив 10 голов и оформив три ассиста.

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