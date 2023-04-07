"Трудно говорить. Мы все видели, что команда сыграла важный матч через два с половиной дня после игры с Ювентусом. Большим недостатком было то, что мы не забили второй гол: прямо сейчас мы платим многое за то, что не убили игру. Но команда прилагает бешеные усилия.

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Мне, как тренеру, трудно объяснить ничью после всего, что мы создали. Я ничего не могу сказать о преданности команды, мы сделали то, что планировали. Ничья 1:1 нас наказывает, и это великое разочарование, но это должно стать толчком к тому, что нас ждет в следующие несколько дней.

Невезение, безусловно, влияет. Я видел столько невероятных вещей, которые давно не видел: вынос Очоа с линии, перекладина Лукаку. Мы должны работать лучше, чтобы результат и судьба были на нашей стороне.

Попадем ли мы в Лигу чемпионов? По моему убеждению, совершенно так. Эти выступления были важны, но не увенчались результатом. Мы набрали очко в двух играх, в которых заслуживали больше", – цитирует Индзаги Sky.

Интер после четырех матчей без побед занимает третье место, имея в своем активе 51 балл. Следующий матч миланский клуб проведет в Лиге чемпионов против Бенфики. Встреча намечена на 11 апреля.

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