"Справедливо ли Месси получил "Золотой мяч"? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовски хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат.

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Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовски. Но что делать? Премию уже вручили.

Может ли Роберт в будущем все-таки получить "Золотой мяч"? Я думаю, что если он в следующем году будет забивать также, как он сейчас забивает, а Бавария выйдет в финал Лиги чемпионов, тогда обязательно следующий "Золотой мяч" дадут польскому форварду", – сказал Сабо в комментарии Meta Ratings.

Напомним, нынешний "Золотой мяч" стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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