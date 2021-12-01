"Трудно было смотреть на Левандовски": Сабо предложил свой сценарий по итогам голосования за "Золотой мяч-2021"
Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался по поводу получения Лионелем Месси очередной награды лучшего игрока мира.
"Справедливо ли Месси получил "Золотой мяч"? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовски хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат.
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Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовски. Но что делать? Премию уже вручили.
Может ли Роберт в будущем все-таки получить "Золотой мяч"? Я думаю, что если он в следующем году будет забивать также, как он сейчас забивает, а Бавария выйдет в финал Лиги чемпионов, тогда обязательно следующий "Золотой мяч" дадут польскому форварду", – сказал Сабо в комментарии Meta Ratings.
Напомним, нынешний "Золотой мяч" стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
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