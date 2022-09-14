"В чем преимущество Шахтера и причина его успехов на старте сезона? "Горнякам" не пришлось проходить квалификацию Лиги чемпионов в отличие от Динамо. Йовичевич спокойно готовил команду к чемпионату Украины и еврокубкам.

"Хочется, чтобы таблица такая же и осталась": от Шахтера ожидают очередной победы в Лиге чемпионов

К тому же в Шахтер влита свежая кровь – пришел целый ряд хороших футболистов: Тейлор, Михайличенко, Зубков, Швед, Петряк. Поможет "горнякам" вскоре и Тотовицкий. Отсюда результат матча с РБ Лейпциг и хорошая перспектива в поединке с Селтиком.

Что касается Динамо, то оно истощено – физически и психологически. Играют одни и те же. У киевлян наблюдается ощутимый спад. Когда они из него выйдут, неизвестно. К тому же травмы преследуют "бело-синих". Сложно будет даже против кипрского АЕКа", – цитирует Сабо Footboom .

Напомним, Шахтер проведет матч с Селтиком уже сегодня, 14 сентября. Подопечные Мирчи Луческу будут играть днем ​​позже против команды из Ларнаки.