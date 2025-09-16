"Я не вижу отличий от прошлого года. Каждая игра сложная. Мы играем немного хуже? Я не согласен. Мы всегда анализируем то, что делаем. Прошлый сезон был сложным из-за низкой эффективности. Но это нормальный процесс для команды, которая хочет совершенствоваться. Сейчас в Лиге чемпионов у нас больше уверенности, чем в прошлом году.

Партнер Забарного в ПСЖ пропустит важный матч – Хвича узнал вердикт по Лиге чемпионов

После завоевания европейского титула наша цель, а также цель клуба, города и наших болельщиков – снова войти в историю и выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. Мы должны быть амбициозными.

В моем менталитете заложено стремление совершенствоваться, показывать игрокам, что нельзя успокаиваться. Быть амбициозным – это нормально, нужно постоянно думать о совершенствовании.

Завоевать первый титул всегда нелегко, потому что игроки не думают, что они способны его выиграть. Но мы показали им путь. Теперь весь ПСЖ и молодые игроки хотят побеждать, потому что знают, что они на это способны. Для меня тяжелее выиграть первый раз, чем второй или третий.

Мне не нужно ничего делать для дополнительной мотивации, игроки так же амбициозны, как и раньше. В прошлом сезоне я сказал, что игрокам нравится играть в футбол, и мне легко их мотивировать. Мы уверены, что у нас есть шанс снова выиграть этот трофей", – цитирует Луиса Энрике RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов сыграет с Аталантой. Матч запланирован на 17 сентября.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу