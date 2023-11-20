Некоторые украинские журналисты рассказывают о сложной финансовой ситуации в СК Днепр-1, что может привести к распродаже с зимнее трансферное окно.

Полесье хочет переманить лидера СК Днепр-1 – журналист сообщил о финансовых проблемах у вице-чемпиона УПЛ

Однако Михаил Спиваковский сообщил положительные новости из "раздевалки" Днепра-1 по поводу дальнейшего финансирования клуба, заверив, что руководство днепрян не планирует распродажи и хочет бороться за самые высокие места в УПЛ.

"Тяжелая ситуация никуда не делась. По моей информации, Михаил немного поспешил. Есть какие-то сигналы, что ситуация стабилизируется и у нас будет какое-то понятное будущее. Но это нельзя назвать фактом. Месяц назад я давал на это 20%, сейчас могу дать 50% .

Тенденция к улучшению есть, у меня эта информация появилась к матчу с Шахтером (3:1). Но нужно еще подождать, думаю, что раньше середины декабря или нового года конкретной информации не будет", – заявляет ведущий YouTube -канала Причал.

Подопечные Юрия Максимова возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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