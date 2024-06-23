Анатолий Трубин может пойти на серьезное повышение после всего одного сезона в Бенфике.

Манчестер Сити мог бы обратить внимание на 22-летнего голкипера сборной Украины, предполагает FourFourTwo.

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Трубин провел уверенный сезон за Бенфику, а на Евро-2024 вытеснил Андрея Лунина. За воспитанником Шахтера может выстроиться серьезная очередь из грандов уже этим летом. Один из очевидных претендентов – Манчестер Сити. "Горожане" рискуют потерять Эдерсона, который засматривается в сторону Саудовской Аравии. Интересно, что в 2017 году Гваридола приглашал бразильца также из Бенфики и вряд ли пожалел.

Португальский клуб чувствует себя спокойно. Действующий контракт Трубина рассчитан еще на 4 года, включая заоблачную клаусулу на 100 млн евро. Убедить Бенфику может лишь очень щедрое предложение.

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