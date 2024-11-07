Португальское издание A Bola до сих пор не может запомнить разницу между Украиной и Россией.

После матча Бавария – Бефика португальское издание A Bola взяло комментарий у одного из главных героев матча – нашего соотечественника Анатолия Трубина.

Сейвы Трубина в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 1:0

Однако, в тексте украинца назвали "Guarda-redes russo" – российский вратарь. На момент написания этой новости позорную ошибку так и не исправили.

Напомним, что Бенфика минимально проиграла Баварии (0:1), а Анатолий Трубин стал одним из главных героев игры. В частности, портал Sofascore оценил выступление украинца в 8,7 балла – вратарь совершил 9 сейвов за игру. Добавим, что Трубин выступает за Бенфику с лета 2023 года.

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