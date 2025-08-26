В аккаунте Tiktok Георгия Судакова появилось довольно загадочное сообщение, в котором фотографии в форме Шахтера чередуются с цитатами "Бог слышит тебя, просто будь терпеливым" и другими, похожими по смыслу.

Бенфика сделала предложение по Судакову – клуб Трубина пытается сбить цену

Но более красноречивым стал комментарий его экс-одноклубника, а ныне игрока Бенфики – Анатолия Трубина. Вратарь написал короткое послание: "Переходи в Бенфику (Come to Benfica в оригинале)".

Стоит добавить, что лиссабонцы заинтересованы в подписании Георгия Судакова, но не могут договориться с Шахтером по цене. "Орлы" предлагают 25-27 миллионов евро, тогда как дончане хотят не менее 30 миллионов за своего лидера.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Судаков забил 15 голов и отдал 6 ассистов за 37 матчей во всех турнирах за Шахтер. Аналитики портала Transfermarkt оценивают игрока в 32 млн евро.

