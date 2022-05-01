Украинские футболисты продолжают помогать родной стране, кто чем может.

Трубин передал свою Playstation 4 со своим автографом на благотворительный аукцион, сообщает Трендець в Instagram.

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Стартовая цена лота – 8000 грн. Все вырученные средства пойдут на счет Благотворительной организации "Фонд помощи Украине "Движение в будущее", которая помогает украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Добавим, что Трубин сыграл в 18 матчах текущего сезона за Шахтер, в которых пропустил 19 голов. Сейчас Анатолий вместе с одноклубниками участвует в благотворительном турне вместе с "горняками".

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