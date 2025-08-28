Бенфика забила трижды за уже на старте, но судьи выручили Фенер

Стамбульская встреча завершилась нулевой ничьей. Это был единственный из шести матчей лиссабонцев в начале сезона, который завершился без их победы, да и моментов команда особо не создавала. Таким образом, Фенербахче оставался с неплохими шансами на основной этап ЛЧ – вот только "орлы" на Да Луж выступают особенно сильно.

Подопечные Бруну Лаже еще не завершали домашку, забив меньше двух голов. В ворота турок залетело три еще до 35-й минуты ответного матча. Впервые доставать мяч из сетки ворот Ливаковичу пришлось на 11-й минуте, когда Антониу Силва замкнул подачу с углового. Центрбек целился в дальний угол, а Павлидич подправил сферу в створ.

Этот эпизод проверяли VAR и лично Славко Винчич целых четыре минуты. Возле штанги в положении вне игры стоял Барейро, но не Павлидис. Надо было определить, насколько активным был офсайд у Лукаса. Во время удара Силвы его могли бы оценить как пассивный, однако Лукас находился вне игры и во время замыкания Павлидиса – да еще и активно помешал защитнику, ударив соперника по ноге.

Счет не изменился. Барейро же исправился за свою ошибку во время штрафного на 23-й минуте. Лукас отклеился от Остервольде и пробил головой в противоход Ливаковичу – это был чистый гол, однако Славко Винчич отменил его из-за фола. Повтор показал, насколько же забавным оказалось это решение. Защитник "орлов" нагло и по-дурацки симулировал, но номер прошел.

Только на 35-й минуте Бенфика забила легально. Опять следует отметить Барейро. Сначала он выполнил классную заброску на ход Аурснеса, а затем подхватил отскок после прострела датчанина – и резко перевел слева под удар Актюркоглу. Керем красиво зарядил в ближнюю девятку. 1:0!

Интересно, что именно во время этого взятия ворот арбитры могли проморгать офсайды. Возможно, их было аж два. Как бы там ни было, Бенфика наконец вышла вперед – и это было заслуженно. Португальцы доминировали, ничего не позволяя туркам.

Фенербахче – турецкое Динамо, Моуринью – звездный физрук

Фенербахче совсем немного создал, хотя и забил после ошибки Трубина в Стамбуле (гол отменили). Смотреть на игру "орлов" было трудно, но итоговые 0:0 оставляли шансы на ЛЧ. Гигантские расходы на Эн-Несири, Шкриняра, Амрабата, Нелсона Семеду, Дурана, Фреда, Талиску, Ундера, Юкшека и других звезд не принесли чемпионства – и только ЛЧ могла оправдать Жозе. ЛЧ должен был решить всё.

Не решил. В первом тайме Фенербахче не создал ничего, а после перерыва был только один момент – Эн-Несири головой пробил в крестовину ворот Бенфики. Это случилось аж на 72-й минуте. В целом же "орлы" провели 6 ударов, наиграв на 0,37 ожидаемых голов и ни разу не попав в створ. В штрафной португальцев гости провели всего 10 касаний.

Талиска в эндшпиле встречи вообще получил удаление. За три минуты экс-хавбеку Бенфики показали две желтых карточки.

Бенфика же забила три гола (два отмененных), нанесла 15 ударов на 1,4 xG и имела 33 касания. Подопечные Бруну Лаже не продемонстрировали выдающейся игры ни в одном из матчей квалификации ЛЧ, но они полностью контролировали свои игры. Именно поэтому они и будут выступать в основном этапе ЛЧ.

Трубин почти не имел работы

Как уже говорилось, ударов в створ ворот украинца не проводили. Даже на выходах нашему земляку играть не приходилось, за исключением эпизода на 5-й компенсированной минуте. Трубину пришлось выбежать против Эн-Несири и перехватить заброс из глубины – украинец справился.

Удар Эн-Несири в перекладину наш земляк встреча на прямых ногах, но там вопросы надо задавать защитниками. Грубых ошибок Трубин не допустил, однако работа ногами снова оказалась сомнительной. Только 4 из 19-ти длинных передач Анатолия достигла адресата – отчасти он выносил куда попало, игнорируя неготовность партнеров к борьбе или рывку за спины.

В топ-чемпионатах за такой футворк будут спрашивать, однако пока стоит поздравить украинца с выходом в ЛЧ. Бенфика удержала минимальную победу, а Трубин шестой раз подряд завершил матч без пропущенных голов