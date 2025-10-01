"Мы могли сыграть намного лучше. Это касается особенно в первом тайме. Бенфика могла бы выжать из этой игры больше, но это футбол – нужно играть с первых минут.

Трубин может принести космические деньги Бенфике – исполнителей Динамо и Шахтера сопровождают большие суммы

Сейчас мы сосредоточены на следующем матче против Порту, чемпионате Португалии и третьем туре ЛЧ против Ньюкасла после международной паузы.

Мы едем туда, чтобы постараться победить. Это совершенно разные матчи, разные команды. У Порту семь игр, семь побед, и мы будем думать о хороших вещах, которые мы сделали сегодня, и бороться за результат.

Работа с Жозе Моуринью? Мы еще мало времени работаем вместе, но он особенный тренер с большим опытом. Мы хотим добавить этот опыт в нашу команду", – цитирует Анатолия Трубина A Bola.

Напомним, что в первом туре ЛЧ против Карабаха Бенфика также проиграла. После двух матчей "орлы" идут в нижней части турнирной таблицы, имея в собственном активе 0 зачетных баллов.

Бенфика проиграла Челси – возвращение Моуринью на Стэмфорд Бридж, шанс Судакова, Трубин едва не привез и покалечил своего