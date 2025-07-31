Трубин выйдет в старте на Суперкубок Португалии – Бенфика снова сойдется со Спортингом
22:44 - Читати українською
Бенфика и Спортинг разыграют между собой Суперкубок Португалии-2025. Украинец Анатолий Трубин также примет участие в матче.
Лиссабонская Бенфика объявила состав на матч против Спортинга в рамках Суперкубка Португалии.
Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отметился благородным жестом (ВИДЕО)
В основной состав "орлов" попал и украинский вратарь Анатолий Трубин.
Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди, Даль – Барренчеа, Баррейро, Риос – Аурснес, Павлидис, Актюркоглу
Напомним, что Бенфика в сезоне 2024/25 проиграла и чемпионат, и Кубок Португалии именно Спортингу.
"Бартулович не склонен подстраиваться": Крупский – о Металлисте 1925, сотрясении мозга и борьбе за чемпионство
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter