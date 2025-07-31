Бенфика и Спортинг разыграют между собой Суперкубок Португалии-2025. Украинец Анатолий Трубин также примет участие в матче.

Лиссабонская Бенфика объявила состав на матч против Спортинга в рамках Суперкубка Португалии.

Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отметился благородным жестом (ВИДЕО)

В основной состав "орлов" попал и украинский вратарь Анатолий Трубин.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди, Даль – Барренчеа, Баррейро, Риос – Аурснес, Павлидис, Актюркоглу

Напомним, что Бенфика в сезоне 2024/25 проиграла и чемпионат, и Кубок Португалии именно Спортингу.

"Бартулович не склонен подстраиваться": Крупский – о Металлисте 1925, сотрясении мозга и борьбе за чемпионство