Суперкубок Португалии 2025

Спортинг – Бенфика – 0:1

Гол: Павлидис, 50

Бенфика выиграла Суперкубок Португалии, одолев Спортинг со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил лучший бомбардир "орлов" Павлидис – он подхватил мяч в чужой штрафной площадке в атаке вторым темпом и пробил вратаря "львов" Силву, который мог отбить этот удар, но не сделал этого.

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Спортинг забил Трубину на четвертой минуте, но этот гол не был засчитан из-за офсайда. В целом украинский вратарь отыграл надежно и заработал желтую карточку лишь на 90+6-й минуте – у него возникло недоразумение с форвардом соперника Луисом Суаресом, который только на днях пополнил состав "зелено-белых".