– Я доверю место в воротах Самуэлу Соарешу тогда, когда сочту это нужным. Я отношусь к нему так же как и к любому другому игроку. Он демонстрирует высокий уровень, и мы продолжаем ту работу, которую уже ведем с ним.

Тренер Трубина отреагировал на привоз украинца, который мог привести к поражению в ЛЧ

Но для меня очевидно – Анатолий Трубин сыграет против Фенербахче. Самуэл выйдет на поле тогда, когда это будет нужно, ведь мы полностью доверяем обоим нашим вратарям.

– Возможно ли так долго держать молодого игрока с таким потенциалом в статусе второго номера?

– Когда вы говорите фразу "так долго", то о каком именно периоде идет речь? Спрашиваю, чтобы мы правильно понимали друг друга.

– С того момента, как Соареш стал запасным.

– То есть вы имеете в виду период моей работы, так? Или и прошлые сезоны тоже? Я могу отвечать только за то время, когда работаю здесь. Если не ошибаюсь – это год без трех недель. Я видел, как Самуэл существенно спрогрессировал и отношусь к нему так, как и к Актюркоглу и другим футболистам, – цитирует Бруну Лаже пресс-служба Бенфики.

Напомним, что ответный матч между Бенфикой и Фенербахче в раунде плей-офф квалификации ЛЧ состоится 27 августа. В первой встрече в Турции команды расписали ничью 0:0.

