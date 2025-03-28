Бенфика встретится с Жил Висенте в матче 24-го тура португальского чемпионата. Смотрите стартовые составы команд и выйдет ли в основе Анатолий Трубин в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жил Висенте – Бенфика начнется в 22:15 по киевскому времени. Отметим возвращение в основу лиссабонцев Анатолия Трубина – позиции украинца в последнее время существенно пошатнулись, особенно после неуверенного выступления в игре против Риу Аве.

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Стартовый состав Бенфики: Трубин – Араужу, Антониу Силва, Отаменди, Каррерас – Флорентину, Кёкчю – Амдуни, Аурснес, Брума – Белотти.

Добавим, что Бенфика в случае победы может сравняться по очкам с лиссабонским Спортингом. "Орлы" сейчас имеют 59 баллов и на 1 игру меньше, чем у "львов", которые занимают первую строчку с 62 пунктами.

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