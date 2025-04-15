"Это был не тот результат, которого мы хотели, но команда начала игру хорошо. Я думаю, что мы создали много моментов в первом тайме и заслуживали забить. Арока хорошо вышла на вторую половину, Трубин сделал по меньшей мере один хороший сейв. Моя команда знала, как реагировать, потому что мы должны были добывать результат.

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Думаю, мы могли бы лучше контролировать игру под занавес, а также лучше защищаться в последнем эпизоде. Итак, счет 2:2, я здесь, чтобы принять ничью и сказать, что команда все еще зависит от своего настроя. Впереди у нас осталось пять игр, пять финалов, и мы должны действовать так же, как в предыдущие месяцы", – приводит слова Лаже пресс-служба Бенфики.

Напомним, Трубин пропустил роковой гол на 90+5-й минуте. Бенфика потеряла 2 очка и позволила Спортингу сравняться на вершине таблицы чемпионата Португалии.

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