Голкипер Шахтера Анатолий Трубин обратил внимание на неудовлетворительное состояние газона на стадионе имени В. Лобановского.

"Поле было просто катастрофическое. Но оно было одинаковым для двух команд. Выходить из обороны, из-под прессинга было очень трудно.

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Мяч было трудно принимать, поэтому старались играть надежнее, лучше отдавать длинную передачу и там уже накрывать", – резюмировал Трубин в эфире Футбол News.

К слову, благодаря победе над Олимпиком "горняки" сократили отставание от Динамо до 1 очка, хотя киевляне только сегодня сыграют свой матч против Миная.

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