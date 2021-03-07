Трубин указал на основную проблему в дерби с Олимпиком
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин обратил внимание на неудовлетворительное состояние газона на стадионе имени В. Лобановского.
"Поле было просто катастрофическое. Но оно было одинаковым для двух команд. Выходить из обороны, из-под прессинга было очень трудно.
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Мяч было трудно принимать, поэтому старались играть надежнее, лучше отдавать длинную передачу и там уже накрывать", – резюмировал Трубин в эфире Футбол News.
К слову, благодаря победе над Олимпиком "горняки" сократили отставание от Динамо до 1 очка, хотя киевляне только сегодня сыграют свой матч против Миная.
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