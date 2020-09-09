Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин U-21 поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Финляндии (2:0).

"Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что важно. Это придало уверенности линии обороны. Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.

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Все хорошо. Получили желаемый результат", – сказал Трубин для ТК Футбол 1.

Несмотря на то, что Украина U-21 уверенно переиграла финнов (2: 0), шансы на выход на Евро-2021 остаются призрачными.

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