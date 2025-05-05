"Мы провели два разных тайма, Неплохая игра. Думаю, это был очень хороший первый тайм от нашей команды, как в защите, так и в нападении. Мы отлично подготовились к противостоянию.

"Каждая игра – решающая": Трубин прокомментировал матч с отбитым пенальти – Бенфика борется за чемпионство

Против Эшторила тяжело играть из-за их динамики, из-за того, как их полузащитники подхватывают игру на флангах и пытаются перекрыть линию обороны.

Второй тайм был немного более фрагментарным. Эшторил также изменил свою стратегию, они не так сильно прессинговали, выжидали и старались чаще выходить в контратаки. Также решающую роль сыграл отличный сейв Трубина", – цитирует Лаже официальный сайт клуба.

Напомним, что украинский вратарь отразил пенальти в матче против Эшторила. Спортинг и Бенфика имеют одинаковое количество очков – по 78. До завершения чемпионата осталось четыре тура.

Трубин отразил пенальти, помог Бенфике удержать победу – команда украинца продолжает борьбу за чемпионство