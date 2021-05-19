Два игрока Динамо – Александр Тымчик и Николай Шапаренко – продемонстрировали свои бомбардирские способности на занятии "сине-желтых".

Сборная Украины под наблюдением Андрея Шевченко и его тренерского штаба продолжает подготовку к Евро-2020. Сегодня особенно отличились три исполнителя.

Талант Шахтера вспомнил свою реакцию на вызов в сборную Украины

Во время выполнения одного из упражнений Николай Шапаренко получил разрезной пас из глубины, протащил мяч мимо Анатолия Трубина и поразил ворота. Еще через несколько мгновений технически отличился Александр Тымчик. Динамовец протянул круглого и развел его и голкипера по разным углам.

Напомним, на прошлой неделе стартовал сбор главной команды страны в Харькове, во время которого запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

А вот на групповом этапе Евро-2020 команда Андрея Шевченко будет противостоять Австрии, Северной Македонии и Нидерландам.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением