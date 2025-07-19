Трубин стал незаменимым в Бенфике – уже выполняет новую функцию в команде (ВИДЕО)
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин способствует адаптации новичку команды Амару Дедичу.
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин Помогает новым игрокам освоиться в коллективе – На этот раз он исполнил роль переводчика для Амара Дедича.
Трубин среди лидеров – источник раскрыл зарплаты игроков Бенфики
Как сообщает Record, во время обеда в клубной столовой Трубин помог партнеру сориентироваться в меню. Украинец переводил ингредиенты омлета, которые озвучивала работница кухни, и передавал Дедичу информацию.
Этот эпизод попал в видео, которое Бенфика опубликовала в соцсетях. Болельщики оценили такой жест поддержки со стороны Трубина, который сам недавно проходил адаптацию после переезда в Португалию. Сейчас он активно пользуется португальским и уже помогает другим.
"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер