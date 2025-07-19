Вратарь Бенфики Анатолий Трубин Помогает новым игрокам освоиться в коллективе – На этот раз он исполнил роль переводчика для Амара Дедича.

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Как сообщает Record, во время обеда в клубной столовой Трубин помог партнеру сориентироваться в меню. Украинец переводил ингредиенты омлета, которые озвучивала работница кухни, и передавал Дедичу информацию.

Этот эпизод попал в видео, которое Бенфика опубликовала в соцсетях. Болельщики оценили такой жест поддержки со стороны Трубина, который сам недавно проходил адаптацию после переезда в Португалию. Сейчас он активно пользуется португальским и уже помогает другим.

O tradutor Trubin ️



Acham que o Amar Dedić já sabe o que é uma tosta ? mista?



@SLBenfica #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #SLB pic.twitter.com/KFtwpxKiUh — Liga Portugal (@ligaportugal) July 17, 2025

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