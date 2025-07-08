Трубин среди лидеров – источник раскрыл зарплаты игроков Бенфики
Стали известны детали зарплатной ведомости Бенфики.
Украинский голкипер Анатолий Трубин является самым оплачиваемым игроком команды, сообщает Capology.
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По информации источника, самую большую годовую зарплату в лиссабонском клубе получал Ренату Санчес - 6,92 миллиона евро. Однако футболист был в аренде с ПСЖ, и большинство его зарплаты выплачивал именно клуб из Франции. Фактически же самую высокую зарплату теперь имеет Трубин, поскольку Ренату уже покинул команду.
Анатолий получает годовой оклад в 3,85 миллиона евро – столько же зарабатывали Артур Кабрал и Анхель Ди Мария, которые уже покинули клуб.
Добавим, что в сезоне 2023/24 Трубин провел 51 поединок, 21 из которых завершил без пропущенных мячей. В его пассиве – 54 пропущенных гола.
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