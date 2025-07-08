Украинский голкипер Анатолий Трубин является самым оплачиваемым игроком команды, сообщает Capology.

Трубин откровенно прокомментировал четыре пропущенных гола на Клубном ЧМ: "Останется навсегда"

По информации источника, самую большую годовую зарплату в лиссабонском клубе получал Ренату Санчес - 6,92 миллиона евро. Однако футболист был в аренде с ПСЖ, и большинство его зарплаты выплачивал именно клуб из Франции. Фактически же самую высокую зарплату теперь имеет Трубин, поскольку Ренату уже покинул команду.

Анатолий получает годовой оклад в 3,85 миллиона евро – столько же зарабатывали Артур Кабрал и Анхель Ди Мария, которые уже покинули клуб.

Добавим, что в сезоне 2023/24 Трубин провел 51 поединок, 21 из которых завершил без пропущенных мячей. В его пассиве – 54 пропущенных гола.

Челси дожал Бенфику и вышел в 1/4 финала КЧМ – Трубин стал антигероем несмотря на серию сейвов, матч останавливали из-за грозы