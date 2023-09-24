Бенфика в непростом поединке 6-го тура чемпионата Португалии победила Портимоненсе, а Анатолий Трубин снова оказался в центре внимания. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2023/24, 6-й тур

Портимоненсе – Бенфика – 1:3

Голы: Варела, 56 – Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66

Нереализованный пенальти: Варела, 60 (Портимоненсе)

После кошмарного поединка Лиги чемпионов против Зальцбурга Трубину снова доверили место в стартовом составе Бенфики. Уже на 5 минуте "орлы" повели в счете – Кёкчю сбросил правее на Ба, который решил пробить в дальний угол из-за пределов штрафной – получилось точно и сильно.

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На 17-й минуте Бенфика оформила комфортное преимущество. Давид Нерес убежал от защитников и нашел свободного Муса в центре штрафной – тому оставалось только переправить мяч в ворота. До перерыва Трубин почти не вступал в игру, а тайм завершился с преимуществом Бенфики в два мяча.

А вот на старте второй половины Бенфика провалилась. Джаспер оставил в дураках нескольких игроков "орлов" и отдал Варели на ход, а тот с острого угла пробил Трубина. Уже через 4 минуты счет мог стать ничейным – арбитр назначил пенальти за игру рукой Морату. Но Трубин продемонстрировал, что недаром Бенфика его подписывала, парировав удар Варелы с отметки в нижний угол.

Через 6 минут Бенфика восстановила комфортное преимущество. Лиссабонцы разогнали классную контратаку, Рафа Силва отдал на Нереса, а тот легко переиграл вратаря Портимоненсе. В итоге, игра завершилась победой "орлов" со счетом 1:3.

Что касается Трубина, то украинец получил приличные 7,5 балла от Sofascore. Украинец совершил 3 сейва, в частности, потянув пенальти, 1 раз удачно сыграл на выходе, а также имеет 81% точности передач (26 из 32 нашли адресата).

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