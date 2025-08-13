"Орлы" одолели Спортинг в Суперкубке Португалии, а затем дважды Ниццу в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Трубин до сих пор не пропустил ни одного гола, однако сдержанно реагирует на этот успех.

Известны все пары плей-офф Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет против Моуринью

"Каждая победа важна, но ни одна не расслабляет. Я ценю каждый такой вечер, но смотрю дальше. Это момент радости, который напоминает: впереди еще долгий путь", – написал Трубин в соцсетях.

Интересно, что в нынешнее трансферное окно фигурировали слухи об уходе 24-летнего украинца из Бенфики, но пока он остается "железным" №1 команды Бруну Лаже. Контракт Трубина с "орлами" действует еще три года, а цена по Transfermarkt составляет 28 млн евро.

Трубин снова не пропустил и помог Бенфике выйти в решающий раунд отбора ЛЧ – "орлы" раздавили Ниццу 4:0