Вратарь Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов против Баварии, в котором стал одним из лучших игроков.

"Это была самая тяжелая игра, которую мы сыграли в этом сезоне, против одной из величайших команд мира, на великолепном стадионе с великолепной атмосферой. Нам было очень трудно.

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Мы упорно работали, чтобы достичь положительного результата, но допустили несколько небольших ошибок. В конце концов, появляется ощущение, что мы могли сделать больше в конце, ведь при счете 0:1 всегда можно было забить и получить 1 очко.

Совершил несколько сейвов... Я всегда стараюсь сыграть на ноль. К сожалению, Мусиала сумел нам забить. Повлияет ли этот матч на предстоящую игру с Порту? Не думаю, что это повлияет на команду", – поделился Трубин в комментарии A Bola.

Добавим, что Бенфика минимально проиграла Баварии (0:1), а Трубин стал одним из главных героев игры. В частности, портал Sofascore оценил выступление украинца в 8,7 балла – вратарь совершил 9 сейвов.

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