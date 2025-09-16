Трубин шокировал соперника в ЛЧ, совершив двойной сэйв в разных углах ворот Бенфики (ВИДЕО)
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин не отстает от Георгия Судакова во вкладе для команды.
Сегодня, 16 сентября, Бенфика в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов принимает Карабах. Матч начался в 22:00.
Судаков отметился двумя ассистами в матче Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Украинский хавбек Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин вышли в стартовом составе.
Судаков уже в начале встречи отметился двумя ассистами, а Трубин после пропущенного гола на 30-й минуте продемонстрировал великолепные вратарские качества.
Сначала Кади пробивал в ближний угол в правую стойку – Трубин отбил мяч, а через мгновение Марко Янкович пробил с границы штрафной в левый угол, но и здесь украинский голкипер был на высоте. Двойной сейв от Трубина!
Трубин не смог подарить Судакову победный дебют, пропустив на последних минутах от Санта-Клары