"В первую очередь сейчас важнее всего набрать физическую форму. Дали несколько дней отдохнуть, поэтому надо набрать физическую мощь и кондиции.

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Конечно, показывать свои лучшие качества на тренировках и доказывать тренерскому штабу. Шевченко только спросил, сколько было дней отдыха", – сказал Трубин в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины накануне начала тренировочный сбор в Харькове. Уже 23 мая "сине-желтых" ждет товарищеская игра против Бахрейна. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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