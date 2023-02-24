"Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего – это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность – без них, их усилий, не было бы этого матча и футбола в Украине.

Сэйвы Трубина в серии пенальти в видеообзоре матча Ренн – Шахтер – 2:1 (4:5 пен)

Второе – это командная работа. Было столько сделано до матча, что осталось только выполнить. Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел – каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это все чувствуем.

Шахтер был командой воинов, которые не хотели проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам и наша главная цель – победа – впереди", – цитирует Трубина Tribuna.

Заметим, что Анатолий стал главным героем матча Ренн – Шахтер, отбив три пенальти в послематчевой серии. Уже сегодня "горняки" узнают следующего соперника в Лиге Европы.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем