"С шотландцами по моментам и по игре результат закономерен. Что касается матча с валлийцами, могу сказать, что судья должен был назначать пенальти. Я считаю, что мы незаслуженно не вышли на Мундиаль. Но это футбол и нужно становиться сильнее даже после таких поражений.

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В Лиге наций Украина с Ирландией победила и сыграла вничью, а также выиграла у Армении. Хорошо, что есть в активе две победы. И отмечу, что тяжелым был ничейный матч с Ирландией.

Конечно, будь три победы в Лиге наций, это было бы идеально. Но все равно с 7 очками Украина идет на первом месте. Три матча еще впереди. Всё зависит от нас. Мы должны показывать свой футбол и добывать результат", – сказал Трубин в комментарии SportArena.

Напомним, подопечным Александра Петракова не удалось выйти на ЧМ-2022 – в решающем матче наши ребята минимально уступили Уэльсу.

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