Трубин: Сборная Украины незаслуженно не вышла на Мундиаль
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги "военных" выступлений "сине-желтых".
"С шотландцами по моментам и по игре результат закономерен. Что касается матча с валлийцами, могу сказать, что судья должен был назначать пенальти. Я считаю, что мы незаслуженно не вышли на Мундиаль. Но это футбол и нужно становиться сильнее даже после таких поражений.
Трубин назвал самые знаковые поединки в составе Шахтера – среди них сенсационная победа над Реалом
В Лиге наций Украина с Ирландией победила и сыграла вничью, а также выиграла у Армении. Хорошо, что есть в активе две победы. И отмечу, что тяжелым был ничейный матч с Ирландией.
Конечно, будь три победы в Лиге наций, это было бы идеально. Но все равно с 7 очками Украина идет на первом месте. Три матча еще впереди. Всё зависит от нас. Мы должны показывать свой футбол и добывать результат", – сказал Трубин в комментарии SportArena.
Напомним, подопечным Александра Петракова не удалось выйти на ЧМ-2022 – в решающем матче наши ребята минимально уступили Уэльсу.
Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?