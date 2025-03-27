Анатолий Трубин может потерять место в основе Бенфики после возвращения из сборной Украины.

Наставник Бенфики Бруну Лаже еще не определился с основным голкипером на следующий матч чемпионата Португалии.

Трубин отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии с Луниным в воротах: "Я очень разочарован"

Анатолий Трубин может оказаться на скамейке запасных в игре против Жил Висенте, ведь конкурент украинского голкипера Самуэл Соареш приятно впечатлил тренера лиссабонского клуба, сообщает Correio da Manhã.

Добавим, что Трубин уже потерял статус основного вратаря в сборной Украины, уступив место в воротах на матче против Бельгии Андрею Лунину. В этом сезоне у Трубина 38 матчей во всех турнирах за Бенфику, в которых он пропустил 40 мячей и 16 раз сохранил ворота сухими.

Трубин может стать планом Б для Ман Сити – "горожане" проиграют Челси борьбу за одноклубника Довбыка