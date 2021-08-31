"О себе не хочу говорить, пусть говорят другие. Жора Бущан заслуженно стал первым номером. Он показал себя почти идеально, а как будет дальше – посмотрим.

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Он прошел через ошибки с Францией и Германией, хорошо сыграл с Испанией. Плюс я неудачно сыграл с Бахрейном. Евро случилось все заслуженно. Я продолжал работать на тренировках, не давать Жоре расслабляться.

Никто не знал до последнего, кто будет первым номером в сборной. Если ты не играешь, ты должен помочь партнеру, чтобы он хорошо сыграл", – рассказал Трубин для канала BurBuzz.

Напомним, Бущан и Трубин из-за травм остались вне заявки сборной Украины на ближайшие матчи. Петраков вызвал трех вратарей – Бойко, Ризныка и Пятова.

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