Трубин рассказал о своей конкуренции с Бущаном в сборной Украины
Вратарь Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин поддерживает здоровую конкуренцию в национальной команде.
"О себе не хочу говорить, пусть говорят другие. Жора Бущан заслуженно стал первым номером. Он показал себя почти идеально, а как будет дальше – посмотрим.
Петраков вызвал замену Лунину – тройка голкиперов сборной Украины полностью обновилась
Он прошел через ошибки с Францией и Германией, хорошо сыграл с Испанией. Плюс я неудачно сыграл с Бахрейном. Евро случилось все заслуженно. Я продолжал работать на тренировках, не давать Жоре расслабляться.
Никто не знал до последнего, кто будет первым номером в сборной. Если ты не играешь, ты должен помочь партнеру, чтобы он хорошо сыграл", – рассказал Трубин для канала BurBuzz.
Напомним, Бущан и Трубин из-за травм остались вне заявки сборной Украины на ближайшие матчи. Петраков вызвал трех вратарей – Бойко, Ризныка и Пятова.
Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу