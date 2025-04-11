"Полтора года в Португалии. Новый язык, культура и ритм жизни стали не вызовом, а возможностью для роста. Португальцы поражают своей искренностью и гостеприимством – это очень напоминает украинцев.

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Хотя к их стилю вождения до сих пор привыкаю – здесь нужно не только смотреть вокруг, но и уметь предвидеть будущее", – написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Анатолий Трубин перешел в Бенфику летом 2023 года из донецкого Шахтера за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел 41 матч за клуб, пропустил 43 гола и оформил 17 "клиншитов". Контракт украинца с "орлами" рассчитан до 30 июня 2028 года.

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