"Считаю, что старт сезона достаточно неплохой. Но это только начало, и нет причин расслабляться. Каждый день делаю все от себя зависящее там, где я максимально полезен и нужен. Ничего не изменилось в моих глобальных планах на профессиональную жизнь. У меня с детства была цель играть в топ-чемпионатах, но перед этим обязательно попасть в первую команду Шахтера и выйти на поле под гимн Лиги чемпионов.

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Знаю, какое значение для маленького мальчика имеют люди-примеры. Как Шевченко, когда-то попавший в Милан. Или Чигринский, которого купила Барселона. Одна из моих целей – стать таким примером. Чтобы у ребят, только начинающих играть в футбол, была вера, что каждый украинец может построить успешную международную карьеру. Сейчас не очень думаю именно о реализации этой цели. Просто каждый день на 101% работаю над собой", – цитирует Трубина sportarena.

Напомним, что 21-летний голкипер выступал исключительно за Шахтер. За первую команду дончан Трубин уже успел провести 62 матча, 28 из которых завершил без пропущенных мячей.Также в активе Анатолия 3 матча в составе национальной сборной Украины.

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